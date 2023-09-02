Москва, 2 сентября, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 сентября провёл телефонный разговор со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу, сообщили в российском ведомстве.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Глава МИД России Сергей Лавров

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили некоторые аспекты двусторонних отношений, а также взаимодействие в рамках ЕАЭС, в том числе на многосторонних форумах», — отметили в МИД.

Как сообщало ИА Регнум, саммит лидеров стран Евразийского экономического союза прошёл в Москве в мае 2023 года. Главы государств разговаривали друг с другом откровенно по многим темам, заявил, подводя итоги встречи, президент России Владимир Путин. По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета лидеры стран Союза подписали 15 документов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на заседании, заявил, что странам ЕАЭС под силу создать один из полновесных и ответственных центров принятия решений нового многополярного мира. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, отметил, что Астана готова создать условия для развития республики в качестве центра евразийской промышленной кооперации.