Москва, 2 сентября, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Московский «Спартак» потерпел поражение от китайского «Куньлунь Ред Стар» в первом матче сезона 2023/24 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

Сергей Гунеев/РИА Новости Игрок ХК «Куньлунь» Цзян Фу (второй слева) забивает шайбу

В составе «Куньлуня» шайбы забросили нападающие Девин Броссо, Цзян Фу и защитники Джейк Челиос и Джейсон Фрэм. У «Спартака» точными бросками отметились Михал Чайковски, Николай Голдобин и Павел Порядин.

В следующем матче «Куньлунь» дома примет «Сочи». «Спартак» сыграет с череповецкой «Северсталью». Обе встречи состоятся 4 сентября.

Накануне, 1 сентября, состоялся матч за Кубок Открытия, в котором казанский «Ак Барс» разгромил московский ЦСКА со счётом 5:2. В этой игре принимал участие вратарь «армейцев» Иван Федотов, которого Континентальная хоккейная лига (КХЛ) допустила, несмотря на дисквалификацию Международной федерации хоккея (IIHF).