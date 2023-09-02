Москва, 2 сентября, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Участие российских и белорусских спортсменов в Азиатских играх — 2023 невозможно по техническим причинам. Об этом 2 сентября заявил Международный олимпийский комитет (МОК).

LAURENT GILLIERON/EPA/ТАСС

«Концепция участия спортсменов с российскими и белорусскими паспортами на Азиатских играх прорабатывалась, как обсуждалось на олимпийском саммите в декабре 2022 года, но оказалась неосуществимой по техническим причинам», — говорится в ответе МОК на запрос РИА Новости.

Ранее издание The Indian Express со ссылкой на Олимпийский совет Азии (ОСА) написало, что спортсменам из России и Белоруссии не разрешили участвовать в Азиатских играх, которые пройдут с 23 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу. По данным источника, в ОСА не получили разрешения от МОК.

Как сообщало ИА Регнум, в июле генеральный директор ОСА Хусейн аль-Мусаллам сделал заявление о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в Азиатских играх в нейтральном статусе. Однако президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков опроверг его слова, отметив, что не было никаких официальных приглашений к участию в этих соревнованиях.