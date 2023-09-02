Ставрополь, 2 сентября, 2023, 16:35 — ИА Регнум. В четырёх регионах Северного Кавказа 2 сентября и в ближайшие дни прогнозируются сильные дожди, грозы и шквалистый ветер, сообщили в МЧС. В местных управлениях министерства призвали жителей к бдительности.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Предупреждения были объявлены в Ставропольском крае, Дагестане, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.

«В период с 02.09.2023 — 03.09.2023 ночью в отдельных горных и предгорных районах Дагестана ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой. На малых реках ожидается подъём уровней воды до неблагоприятных отметок. В горах возможен сход селевых потоков. Убедительная просьба быть бдительными и предельно осторожными», — сказано в сообщении управления МЧС по Дагестану.

В управлении по Ставропольскому краю предупредили жителей о сильном дожде, грозе, граде и шквалистом ветре, которые ожидаются до конца суток 2 сентября. В Северной Осетии и Кабардино-Балкарии ожидаются шквалистое усиление ветра до 20–25 м/с, подъём уровня воды в реках и сход селей.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 2 сентября штормовое предупреждение было объявлено также в Челябинской области. В регионе прогнозируются ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

Ранее также сообщалось, что в Южно-Сахалинске в ночь на 1 сентября из-за обильных осадков был введён режим ЧС. Режим ЧС федерального масштаба введён и в Приморском крае. В пострадавшие районы направлены тепловые пушки, там организована работа лодочных переправ и доставка хлеба и воды жителям отрезанных от сообщения населённых пунктов.