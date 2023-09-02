Вашингтон, 2 сентября, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Один российский стратегический комплекс «Сармат» в теории способен уничтожить территорию, превышающую Францию или штат Техас, сообщил американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«Один «Сармат» потенциально способен опустошить территорию, превышающую размеры Франции или Техаса», — говорится в публикации.

Авторы статьи также отмечают, что принятие на вооружение «Сармата» ещё больше увеличило разрыв между Россией и США в потенциале их стратегических ракетных войск наземного базирования. Арсенал американских межконтинентальных баллистических ракет журнал назвал самым старым и наименее совершенным в мире.

Как передавало ИА Регнум, 1 сентября руководитель Роскосмоса Юрий Борисов объявил, что стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» поставлен на боевое дежурство. Его характеристики позволяют преодолеть все современные средства противоракетной обороны. «Сармат» считается вооружением с наибольшей дальностью поражения целей в мире.

В Великобритании тем временем заявили об угрозе после развёртывания «Сармата». Британская газета Express написала, что ракета «Сармат» способна снести Лондон за шесть минут. По мнению автора статьи, российская ракета была развёрнута для предупреждения Западу.

Ракетный комплекс «Сармат» после успешного испытания в 2022 году впервые осуществил пуск 20 апреля с космодрома Плесецк. Президент России Владимир Путин в июне 2023 года сказал, что аналогов такому оружию в мире нет. Также глава государства отметил важность развития ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности.