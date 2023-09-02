Москва, 2 сентября, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова победила в соревнованиях в опорном прыжке на Кубке России. Соревнования проходят на федеральной территории Сириус.

РИА Новости/Максим Богодвид Ангелина Мельникова

Спортсменка показала результат 13,649 балла. Второе место заняла Алина Шклокова с 13,583 баллами, на третьей строчке — олимпийская чемпионка Виктория Листунова (13,533 балла).

Как передавало ИА Регнум, Ангелина Мельникова — российская гимнастка, чемпионка Олимпийских игр 2020 года в командном первенстве, бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в личном многоборье и вольных упражнениях, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, двукратный серебряный призёр чемпионата мира в командном первенстве (2018, 2019), двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в личном многоборье и вольных упражнениях, двукратная чемпионка Европейских игр 2019 года, четырёхкратная чемпионка Европы (2016, 2017, 2018, 2021). Заслуженный мастер спорта России (2016).

27 июля 2021 года на летних Олимпийских играх 2020 в Токио Мельникова стала олимпийской чемпионкой в командном многоборье вместе с Викторией Листуновой, Владиславой Уразовой и Лилией Ахаимовой — с результатом 169,528 российские гимнастки опередили сборную США (результат 166,096 соответственно) и завоевали золотую медаль. В личном выступлении в многоборье Мельникова завоевала бронзовую медаль, на вольных соревнованиях стала третьей, получив бронзовую медаль Олимпийских игр.