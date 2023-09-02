Вашингтон, 2 сентября, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Президенту Соединённых Штатов Джо Байдену не удалось убедить жителей США в важности помощи Киеву. Об этом пишет обозреватель Newsweek Йони Михани.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он отметил неумение американского лидера обосновать народу участие Вашингтона в этом конфликте, а именно — объяснить их общую национальную цель с Украиной.

Журналист также подчеркнул, что по состоянию на июль текущего года США предоставили Киеву более $75 млрд в виде гуманитарной, финансовой и военной поддержки, что составляет 0,33% ВВП Соединённых Штатов.

«Это немалая сумма, в то время как американские избиратели сталкиваются с ростом стоимости жизни, ухудшением транспортной инфраструктуры и ростом уровня преступности по всей стране», — отметил обозреватель.

Он привел данные недавнего опроса телеканала CNN, согласно которому большинство жителей США выступили против того, чтобы Конгресс санкционировал дополнительное финансирование Киеву.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 21 июля констатировал отсутствие результатов у украинских войск и разочарование их западных кураторов. Он отметил, что киевскому режиму не помогают ни колоссальные ресурсы, ни поставки западного оружия, ни тысячи иностранных наёмников и советников.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что капитуляция Украины могла бы открыть путь к мирному разрешению конфликта, чего по-настоящему ждут жители этой страны, однако этого не хотят ни Вашингтон, ни Киев.