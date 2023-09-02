Баку, 2 сентября, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Тюлень напал на двух мужчин, которые купались в Каспийском море в Азербайджане, инцидент попал на видео. Об этом сообщило издание Media․Az.

Сергей Красноухов/РИА Новости

На кадрах, которые появились в Сети, видны двое мужчин, находящихся в море неподалёку от берега. Они кричат на тюленя, который пытается их атаковать, отбиваются и плывут к берегу. Сначала животное преследует одного мужчину, затем — другого.

Видео снято, предположительно, в Баку.

По словам доктора биологических наук, доцента Института зоологии министерства науки и образования Азербайджана Сулеймана Сулейманова, тюлени подплывают к Апшеронскому полуострову в основном летом, а затем направляются на север. Это единственные млекопитающие в Каспийском море, они хищники и питаются килькой.

Тюлени проявляют агрессию к людям, только когда пытаются защитить себя. Бешенства у них не бывает, заявил зоолог.

Он добавил, что учёные на протяжении трёх лет наблюдают за местами обитания тюленей на Каспии. Их популяция сократилась за последние 10–20 лет.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее ушастые тюлени — морские львы — покусали по меньшей мере пять человек на пляжах Калифорнии. Они напали на сёрфера, байдарочника, дайвера, а также взрослого и ребёнка, отдыхавших на пляже. Зоологи объяснили агрессию животных поражением нейротоксинами, которые содержатся в морских водорослях.