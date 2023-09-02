Вашингтон, 2 сентября, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Одним из факторов, которые привели к распространению огня в городе Лахайна, явилась халатность властей, которые допустили зарастание растительностью заброшенных полей, несмотря на предупреждения об их пожароопасности. Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на проведённое расследование.

Zeng Hui/XinHua/Global Look Press Последствия пожара на Гавайях

«Расследование Washington Post показало, что ад, который сжёг город Лахайну дотла, начался на заброшенном неуправляемом участке земли на холме к северу от центра города», — говорится в публикации.

Отмечается, что это произошло на фоне неоднократных предупреждений о риске пожара.

«Слабое соблюдение норм и нехватка государственных ресурсов препятствовали значимым действиям по управлению растительностью», — отмечается в публикации.

Издание обратило внимание на то, что трагедия на острове Мауи могла бы повториться и на других гавайских островах, города которых также окружены большими неиспользуемыми заросшими полями.

Как передавало ИА Регнум, лесной пожар вспыхнул 9 августа на гавайском острове Мауи и уничтожил за короткое время исторический курортный город Лахайну. В США лесные пожары назвали самыми смертоносными более чем за столетие.

Число пропавших без вести после лесных пожаров на Гавайях увеличилось до 1,1 тысячи человек. Пожары унесли жизни по меньшей мере 115 человек. Поисково-спасательные операции продолжаются.

Власти округа Мауи в американском штате Гавайи подали исковое заявление в суд против энергетической компании Hawaiian Electric за халатность, приведшую к катастрофическим пожарам. Утверждается, что компания действовала халатно, проигнорировав предупреждение Национальной метеорологической службы о риске возникновения лесных пожаров. В иске сказано, что Hawaiian Electric не отключила оборудование и не предприняла никаких положенных действий для поддержания электросети в надлежащем состоянии.