В Минобороны сообщили об уничтожении дрона ВСУ над Белгородской областью
В Минобороны сообщили об уничтожении ещё одного дрона ВСУ над Белгородской областью
Москва, 2 сентября, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Около 15.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить атаку БПЛА самолётного типа по территории России, сообщили 2 сентября в Минобороны РФ.
Иван Шилов ИА Регнум
«2 сентября около 15.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского военного ведомства.
Украинский БПЛА, уточнили в Минобороны, был уничтожен над территорией Белгородской области.
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