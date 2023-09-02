Вашингтон, 2 сентября, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что всем недовольным медленными темпами контрнаступления ВСУ следует заткнуться, говорят о тяжёлом положении Киева. Об этом 2 сентября заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

ТАСС/ EPA/ANGELES VISDOMINE Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

По его словам, Кулеба оказался в неприятной ситуации, Украина проигрывает, а критика продолжает вполне обосновано расти.

Он отметил, что наступление ВСУ потерпело полнейший провал и в такой ситуации киевскому руководству больше ничего не остаётся, кроме как призывать всех бороться за Украину.

«Это было бы даже справедливо, чтобы те люди, которые заставили украинцев пойти в наступление, сами рискнули своими жизнями», — добавил Джонсон.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Кулеба 31 августа на неформальной встрече глав МИД стран ЕС в испанском Толедо посоветовал критикам медленного темпа украинского контрнаступления заткнуться. По его словам, такая критика приравнивается к плевку в лицо украинского солдата.

Сотрудник американского Совета по международным отношениям Чарльз Купчан 1 сентября заявил газете The New York Times, что западные союзники Киева раздражены тактикой президента Украины Владимира Зеленского и медленным темпом контрнаступления ВСУ.