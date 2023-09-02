Нижний Новгород, 2 сентября, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Глава Верховного национального союза кооперативов ЮАР Лоренс Бейл предложил создать офис, который бы заведовал коопераций стран БРИКС. Об этом он заявил 2 сентября на заседании Международного форума «Кооперация: время, традиции, люди» в Нижнем Новгороде.

Иван Шилов ИА Регнум

«Встречи лидеров — это хорошо, но хотелось бы помимо этого организовать офис, который работал бы непрерывно и заведовал бы кооперацией стран БРИКС», — сказал он.

По его словам, страны БРИКС действуют сегодня в духе кооперации, страны альянса успешно торгуют и обмениваются тем, что им наиболее необходимо, в том числе сырьём».

Как сообщало ИА Регнум, руководители стран БРИКС заявляют о необходимости ухода от доллара и создания общей валюты на пространстве объединения. По словам министра иностранных дел ЮАР Наледи Пандор, бедным странам доминирование американской валюты невыгодно, поэтому нужна альтернатива. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложить создать единую валюту в рамках БРИКС и МЕРКОСУР — политического и экономического сообщества стран Южной Америки.

Президент России Владимир Путин подчёркивал, что процесс дедолларизации хозяйственных связей между странами БРИКС необратим. Министр финансов Антон Силуанов отмечал, что Россия потеряла доверие к американскому доллару, евро и другим валютам западных стран. По его словам, так называемые резервные конвертируемые валюты — совершенно ненадёжный инструмент, «который могут просто взять и отменить».