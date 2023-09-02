Лондон, 2 сентября, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Киев пытается заручиться поддержкой Франции, чтобы привлечь на свою сторону страны Глобального Юга и отговорить их от оказания поддержки России. Об этом написала британская газета Financial Times, подводя итоги состоявшегося ранее визита главы украинского МИД Дмитрия Кулебы в Париж.

CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/ТАСС Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время визита во Францию

В материале указано, что фоном для дипломатических усилий Киева стали «болезненно медленные успехи» летнего украинского наступления и возникшая в результате напряжённость в отношениях между Украиной и её западными союзниками во главе с Соединёнными Штатами.

Газета обратила внимание на то, что пока Киеву и его партнёрам не удалось расширить антироссийскую коалицию за счёт развивающихся стран, при этом Украина надеется, что дело сдвинулось с мёртвой точки после состоявшихся в начале августа в саудовском городе Джидда консультаций по урегулированию конфликта с участием более чем 30 государств, включая Китай, Индию, Бразилию и ЮАР.

В интервью газете секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что задачей Киева является поддержание хороших отношений с максимальным количеством стран, Украина делает всё возможное, чтобы они не поддерживали Россию.

Ранее сообщилось, что, выступая на совместной пресс-конференции с Кулебой, глава МИД Франции Катрин Колонна подчеркнула, что Париж «может сыграть важную роль» в налаживании отношений Украины со странами Африки, несмотря на то, что французское влияние на континенте ослабевает.

Как передавало ИА Регнум, 30–31 августа в испанском городе Толедо состоялась неформальная встреча министров обороны и иностранных дел государств — членов Евросоюза. В Толедо вместе с главой МИД Франции Катрин Колонна прямо из Парижа после двухдневного визита в качестве почётного гостя прибыл министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По итогам переговоров руководителей оборонных ведомств 30 августа Боррель сообщил, что Украина нуждается в долгосрочной, предсказуемой, устойчивой военной поддержке, к тому же на фоне контрнаступления — которое, правда, идёт со знаком «минус» для ВСУ.