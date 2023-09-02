Екатеринбург, 2 сентября, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Грозненский «Ахмат» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счётом 1:0.

Сергей Савостьянов/ТАСС Футболист Мохамед Конате

Единственный гол в матче забил нападающий «Ахмата» Мохамед Конате, реализовав на 43-й минуте пенальти.

На сегодняшний день «Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды десять очков. «Урал» идёт на третьем месте с 13 очками, екатеринбургская команда потерпела второе поражение подряд.

Как сообщало ИА Регнум, 26 августа «Урал» в гостях потерпел разгромное поражения от санкт-петербургского «Зенита» со счётом 0:4. В составе победителей голами отметились нападающие Иван Сергеев, Матео Кассьерра, оформивший дубль, и полузащитник Клаудиньо.