Москва, 2 сентября, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Ректором Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) назначен Артём Ажгиревич. Об этом 2 сентября сообщили в Минобрнауки РФ.

Минобрнауки России Артём Ажгиревич

Отмечается, что ранее Ажгиревич занимал должность заместителя председателя правительства Тверской области, преподавал в РАНХиГС при президенте РФ, Ижевском государственном техническом университете и других вузах. Ему присвоена ученая степень кандидата технических наук.

В 2000 году он окончил Московскую академию экономики и права, в 2009-м — РАНХиГС, а в 2015-м прошёл профессиональную переподготовку в НИУ ВШЭ.

Как ранее сообщало ИА Регнум, российский историк и политолог Валерий Гарбузов отстранён от должности директора Института США и Канады Российской академии наук. С ним был расторгнут договор по инициативе учредителя. Причину увольнения он не назвал.