Москва, 2 сентября, 2023, 14:27 — ИА Регнум. За последние сутки российские военные средствами противовоздушной обороны перехватили две ракеты HIMARS, одну HARM и 25 беспилотников ВСУ, заявил 2 сентября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны РФ/РИА Новости Зенитная ракетная система С-300

«Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM производства США», — сказал он.

Кроме того, по данным Минобороны, за сутки российские военные уничтожили 25 украинских беспилотников в районах населённых пунктов Трудовское, Кодема, Клиновое в Донецкой Народной Республике (ДНР), Пшеничное, Очеретоватое и Тарасовка в Запорожской области, а также Таволжанка в Харьковской области.

Всего с начала проведения спецоперации, отметил Конашенков, уничтожены 466 самолетов, 247 вертолетов, 6318 беспилотных летательных аппаратов, 435 зенитных ракетных комплексов, 11 607 танков и других боевых бронированных машин, 1 147 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 182 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12 620 единиц специальной военной автомобильной техники.

В Минобороны России утром 2 сентября сообщили, что ночью ВСУ трижды пытались осуществить террористические атаки на Крымский мост. Во всех трёх случаях использовались полупогружные безэкипажные катера. Морские беспилотники были своевременно обнаружены и уничтожены в акватории Чёрного моря.

Кроме того, 2 сентября глава региона Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что в Грайворонском округе Белгородской области система ПВО сбила беспилотник, пострадавших, по предварительным данным, нет.

Позднее он заявил, что ВСУ обстреляли посёлок Уразово в Белгородской области из РСЗО. В результате обстрела один человек погиб и двое пострадали. Кроме того, в результате обстрела 20 домов получили повреждения.