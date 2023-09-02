Москва, 2 сентября, 2023, 14:25 — ИА Регнум. В Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за грозы. Об этом 2 сентября сообщили в Гидрометцентре.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«Гроза. Период предупреждения с 15:00 2 сентября до 21:00 2 сентября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что жёлтый уровень означает, что погода потенциально опасна.

Как сообщало ИА Регнум, ранее синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал, что метеорологическое лето продлится в Москве ещё две недели. По его словам, аномального тепла не будет после прохождения холодного фронта 2 сентября, но температура останется вполне комфортной. Он уточнил, что 20-градусное тепло продержится в Москве практически всю первую декаду сентября, а в целом сентябрь будет на два градуса теплее климатической нормы.