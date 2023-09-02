Москва, 2 сентября, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Российские войска поразили два командно-наблюдательных пункта ВСУ в ДНР под Артёмовском, узел связи противника уничтожен в окрестностях Донецка. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 2 сентября на брифинге.

TASS/EPA/MAXIM SHIPENKOV

По данным военного ведомства, два командно-наблюдательных пункта подразделений 28-й механизированной бригады ВСУ поражены в районе населённого пункта Делеевка. Он находится примерно в 15 км южнее Артёмовска (до 1924 года — Бахмут).

В районе города Авдеевки в ДНР уничтожен узел связи 110-й механизированной бригады украинских войск. Авдеевка находится севернее Донецка.

ВС России за минувшие сутки, добавил Конашенков, поразили живую силу и военную технику противника в 108 районах.

Как сообщало ИА Регнум, на донецком направлении, по данным Минобороны, за минувшие сутки уничтожено свыше 250 военных ВСУ. Российские подразделения активными действиями улучшили положение по переднему краю в районе Клещеевки (ДНР).