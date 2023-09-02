Харьков, Украина, 2 сентября, 2023, 14:28 — ИА Регнум. ВС России на купянском направлении нанесли комплексное огневое поражение бригаде теробороны ВСУ около населённого пункта Кисловка Харьковской области. Об этом 2 сентября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/ РИА Новости

Он отметил, что на этом направлении подразделения «Западной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли комплексное огневое поражение 103-й бригаде территориальной обороны около населённого пункта Кисловка Харьковской области.

Уточняется, что потери ВСУ составили до 40 украинских бойцов. Кроме этого, были уничтожены два автомобиля, три боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20.

Как передавало ИА Регнум, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 1 сентября заявил, что за три дня боевых действий части бригад ВСУ могут терять до 60% военных на некоторых участках под Купянском. По его словам, на купянском направлении ВСУ вынуждены регулярно проводить ротационные мероприятия для восстановления боеспособности подразделений в 43-й, 44-й, 66-й, 115-й, а также в 68-й егерской бригадах.