Москва, 2 сентября, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за сутки на донецком направлении свыше 250 военных ВСУ, сообщил 2 сентября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, на донецком направлении ВС России активными действиями улучшили положение по переднему краю в районе населённого пункта Клещеевка в ДНР.

Подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп 129-й, 241-й бригад территориальной обороны в районе Артёмовска, а также три атаки подразделений 109-й бригады территориальной обороны и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Марьинки.

«Уничтожено свыше 250 украинских военнослужащих», — сказал он на брифинге.

Кроме того, российские военные уничтожили танк, боевую машину пехоты, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, боевую машину ЗРК «Стрела-10», а также две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две гаубицы Д-20 и одну Д-30, а также орудие М119 производства США.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Министерстве обороны России сообщили, что за два месяца с начала контрнаступления ВСУ потеряли в попытках атак свыше 43 тыс. военнослужащих, в это число не входят раненые наёмники и погибшие при ударах высокоточным оружием по тылам украинской армии.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал контрнаступление украинский армии «мясокомбинатом», безостановочно отправляющим на убой тысячи людей. Он добавил, что это уже ничем не помогает Киеву, «который перешёл в стадию посмертного гниения».