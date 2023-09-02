Москва, 2 сентября, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции в минувшие сутки отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в Донецкой и Луганской Народных Республиках, сообщили в Министерстве обороны 2 сентября.

Александр Река/ТАСС Работа экипажа танка Т-90М в зоне СВО

«На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем в течение суток отражены две атаки штурмовых групп 5 бригады нацгвардии и 67-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики», — сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На том же (краснолиманском) направлении в минувшие сутки было также нанесено огневое поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ, уничтожено свыше 60 военнослужащих противника и шесть единиц техники, в том числе две боевые бронированные машины и две гаубицы Д-30, рассказал Конашенков.

Также в Минобороны 2 сентября сообщили, что российские войска улучшили свои позиции в районе Клещеевки в ДНР. На запорожском направлении были отражены четыре атаки ВСУ и уничтожено более 100 военнослужащих противника, на донецком — более 250 военнослужащих.

Кроме того, на южнодонецком направлении и в Херсонской области были уничтожены склады боеприпасов ВСУ, а в ДНР поражены два командно-наблюдательных пункта противника и узел связи.