Москва, 2 сентября, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России на донецком направлении улучшили положение по переднему краю в районе Клещеевки в Донецкой народной республике (ДНР), заявил 2 сентября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Боевая работа расчетов самоходных гаубиц «Мста-С» в зоне СВО

«На донецком направлении российские войска активными действиями улучшили положение по переднему краю в районе населённого пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики», — информировал он.

По словам представителя российского военного ведомства, подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп 129-й, 241-й бригад территориальной обороны в районе Артёмовска, а также три атаки подразделений 109-й бригады территориальной обороны и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Марьинки.

Всего за сутки российскими бойцами было уничтожено на этом направлении свыше 250 военных ВСУ, добавил Конашенков. Также были уничтожены танк, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, боевая машина ЗРК «Стрела-10», две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две гаубицы Д-20 и одну Д-30, а также орудие М119 производства США.

На запорожском направлении ВСУ потеряли до 115 военнослужащих. Они также лишились двух боевых бронированных машин, четырёх автомобилей, двух артиллерийских систем М777, американского орудия М119 и двух гаубиц: «Мста-Б» и Д-20, уточнил Конашенков.

Конашенков также рассказал, что на краснолиманском направлении в минувшие сутки было также нанесено огневое поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ, уничтожено свыше 60 военнослужащих противника и шесть единиц техники, в том числе две боевые бронированные машины и две гаубицы Д-30.