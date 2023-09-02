Молдавия, 2 сентября, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Молдавия не выживет без хороших партнёрских отношений с Россией. Об этом 2 сентября бывший президент республики Игорь Додон написал в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Он напомнил, что всегда выступал за стратегическое партнёрство с Россией, никогда от этого не отказывался.

«Без хороших партнёрских отношений с Россией Молдова не выживет», — написал он, добавив, что республике нужны энергоресурсы и рынок молдавских партнёров из России.

Додон пояснил, что, например, в 2023 году в Молдавии будет собрано 400–500 тысяч тонн яблок, которые некуда продавать, кроме как в страны СНГ и Россию в частности.

Политик подчеркнул, что политические партии в республики должны быть не пророссийскими или проевропейскими, а промолдавскими, они должны проводить политику за Молдавию.

По его словам, партия социалистов будет вести именно такую политику, основываясь на стратегическом партнёрстве с Россией, Турцией, Венгрией и Китаем, будет строить добрососедские отношения со всеми.

Как передавало ИА Регнум, лидер запрещённой в Молдавии оппозиционной партии «Шор» Илан Шор заявил, что возможный выход Молдавии из СНГ станет губительным как для страны в целом, так и для молдавских аграриев.

Ранее парламент Молдавии проголосовал в первом чтении за денонсацию конвенции о Межпарламентской ассамблее СНГ. За это решение проголосовали депутаты правящей Партии действия и солидарности. Выступившие против парламентарии от оппозиции в знак протеста покинули зал заседаний.

Ранее Додон заявлял, что выход республики из СНГ является долгосрочным процессом, а сам факт этого станет стратегической ошибкой. Он обратил внимание на то, что Молдавия собирается сокращать своё членство в организациях, в то время как правители других стран принимают решения о дополнительном сотрудничестве — с ЕАЭС, БРИКС и ШОС.