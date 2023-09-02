Москва, 2 сентября, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Американские снаряды с обеднённым ураном в случае передачи их ВСУ будут уничтожены, заявил 2 сентября член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин.

Иван Шилов ИА Регнум

Он напомнил, что по данным из открытых источников известно, что британский запас снарядов с обеднённым ураном уже был уничтожен в глубоком тылу Украины. Сенатор выразил сожаление, что он вызвал заражение окружающей среды. По мнению Башкина, целиком и полностью вина лежит на британцах.

«Я думаю, что такая же судьба ждёт и американский боезапас. Высока вероятность того, что эти боезапасы будут уничтожены в местах складирования — если снаряды действительно будут переданы», — сказал Башкин РИА Новости, добавив, что США в очередной раз покажут своё «кровожадное лицо» в случае принятия этого решения.

Как передавало ИА Регнум, 1 сентября агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщило, что администрация Белого дома решила включить в новый пакет помощи Украине бронебойные снаряды с обеднённым ураном.

Предполагается, что снаряды с ураном предназначены для танков M1 Abrams, которые передадут Киеву в ближайшие недели. В США рассчитывают на то, что бронебойные снаряды с обеднённым ураном позволят ВСУ эффективно применять их против российской военной техники, и в частности танков.

О новом пакете военной помощи Украине объёмом $250 млн госсекретарь США Энтони Блинкен объявил 29 августа. В него вошли ракеты AIM-9M для ПВО, снаряды для HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, средства разминирования, противотанковые ракетные комплексы Javelin и другие противотанковые системы и ракеты, более 3 млн патронов для стрелкового оружия, средства санитарного транспорта.