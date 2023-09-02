Курск, 2 сентября, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины утром 2 сентября обстреляли посёлок Тёткино Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт.

Валентин Спринчак/ТАСС

«Зафиксировано семь миномётных прилётов, в результате которых повреждено два дома», — написал он в Telegram-канале.

Старовойт добавил, что пострадавших нет. Есть обрыв на линии электропередачи, примерно треть посёлка без света.

Аварийные бригады приступят к ремонту сетей, когда появится возможность, отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 2 сентября обстреляли посёлок Белая Берёзка Трубчевского района Белгородской области. Пострадавших нет.

В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины пострадали четыре человека. Украинские военные 2 сентября за час выпустили семь кассетных снарядов 155 мм по столице Донецкой Народной Республики.