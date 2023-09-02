Грайворонский район, Белгородская область, 2 сентября, 2023, 14:01 — ИА Регнум. В Грайворонском округе Белгородской области система ПВО сбила беспилотник, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил 2 сентября глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА. По предварительным данным, в результате падения осколков пострадавших нет», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

В одном из домов в селе Головчине повреждено оконное остекление, добавил губернатор.

Вечером 1 сентября Гладков сообщал, что российские силы противовоздушной обороны сбили в Белгородской области две воздушные цели — в Корочанском районе и Яковлевском городском округе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате инцидента не было.

В Минобороны РФ утром 2 сентября сообщили, что ночью ВСУ трижды пытались осуществить террористические атаки на Крымский мост. Во всех трёх случаях использовались полупогружные безэкипажные катера. Морские беспилотники были своевременно обнаружены и уничтожены в акватории Чёрного моря.