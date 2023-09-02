Москва, 2 сентября, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Ещё один беспилотник ВСУ самолётного типа сбит над территорией Белгородской области 2 сентября, говорится в сообщении Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что киевский режим пытался совершить террористическую атаку с помощью БПЛА самолётного типа на территории России. Атака пресечена около 12:45 мск.

«Украинский БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, утром 2 сентября военное ведомство проинформировало о перехвате над Белгородской областью двух украинских БПЛА самолётного типа, направленных для совершения террористической атаки.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что российская система ПВО сбила вражеский беспилотник в Грайворонском городском округе. В одном из домов в селе Головчино повредило стёкла.

Ранее в этот же день Гладков рассказал о повреждениях в результате обстрела со стороны ВСУ в Валуйском городском округе. Противник дважды атаковал село Долгое взрывными устройствами, сброшенными с БПЛА. В результате повреждены жилой дом и автомобиль, также повреждён инфраструктурный объект связи.