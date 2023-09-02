Салехард, 2 сентября, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Пять школ подшефного Волновахского района Донецкой Народной Республики отремонтировали строители из Ямало-Ненецкого автономного округа. Как сообщает пресс-служба правительства Ямала, строители работали в несколько смен, чтобы восстановить частично разрушенные образовательные учреждения и дать возможность детям сесть за парты 1 сентября.

Пресс-служба правительства ЯНАО Пять школ Волновахского района отремонтировали строители с Ямала

В школе №2 поселка Новотроицкое площадью свыше двух тысяч квадратных метров рабочие обновили фасад и кровлю, установили новую сантехнику, а также произвели внутреннюю отделку. В школу пошли 360 детей.

В школе №4 в том же поселке заменена кровля, восстановлены стены и фасад, обновлены инженерные коммуникации, сделан ремонт внутри помещений. Работы велись на площади более четырех тысяч квадратных метров. Это учреждение может принять до 740 детей.

В школе села Прохоровки специалисты установили новые окна, заменили кровлю и инженерные системы. Здесь двери к знаниям распахнулись для 320 учащихся.

В селе Вольном ямальцы восстановили фасад здания школы, провели кровельные и отделочные работы, заменили окна и инженерные коммуникации, благоустроили территорию. Школа рассчитана на 320 учащихся.

В селе Хлебодаровке привели в порядок разрушенные цоколь здания школы и входные группы, частично заменили систему теплоснабжения, а также благоустроили территорию.

«Все работы в детских образовательных учреждениях выполнялись в соответствии с современными требованиями и нормами безопасности, — отметили в пресс-службе правительства ЯНАО. — Инвентарем, техникой и мебелью оборудованы спортивные залы, кабинеты информатики, физики, химии и биологии. Здания также готовы к отопительному периоду».

Восстановление детских объектов находится под пристальным вниманием губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Так, в прошлом году округ обновил 13 образовательных учреждений Волновахского района, а к 1 сентября восстановил разрушенную школу №4 в Волновахе. Для этого в автономном округе разработана специальная программа поддержки подшефной территории до 2025 года.