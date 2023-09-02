Москва, 2 сентября, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время поездки в село Тургиново Тверской области посетил школу и осмотрел новый культурно-досуговый центр. Об этом 2 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Александр Казаков/РИА Новости Владимир Путин

«Президент ознакомился с новой школой, которая была построена в весьма сжатые сроки. Она рассчитана на 300 ученических мест», — сказал Песков.

Он отметил, что глава государства пообщался с учителями и ознакомился со школьной инфраструктурой, оценил качество работ и поблагодарил губернатора и военных строителей за то, что они успели всё сдать к началу учебного года.

По его словам, Путин также осмотрел новый культурно-досуговый центр «Тургиновский», а перед отъездом пообщался с жителями села, которые вышли его поприветствовать на улице.

Как передавало ИА Регнум, 1 сентября Песков сообщил, что Путин заехал в село Тургиново Тверской области и посетил родные для его рода места. Кроме того, в Сети появились кадры, на которых президент вышел из кортежа пообщаться с жителями села.

Также в День знаний Путин посетил мастерскую управления «Сенеж» перед началом открытого урока «Разговор о важном». Главе государства продемонстрировали второй образовательный кампус, благодаря запуску которого в эксплуатацию смогут одновременно обучаться до 1,5 тыс. человек.