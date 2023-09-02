Москва, 2 сентября, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Федерико Пасторелло, являющийся агентом нападающего Кейта Бальде, заявил, что переход футболиста из «Спартака» в «Эспаньол» на правах аренды был исключительно решением спортсмена. Об этом сообщает Sport24.

Алексей Филиппов/РИА Новости Кейт Бальде

«Кейта всё сделал сам. Переход в «Эспаньол» был его желанием и исключительно его решением. Я был абсолютно против этого», — приводит издание слова Пасторелло.

Он также уточнил, что не знает никаких подробностей об этом.

Как передавало ИА Регнум, за «Спартак» сенегальский нападающий выступал с 26 августа 2022 года после перехода из «Кальяри» на правах свободного агента. Ранее Кейта Бальде также выступал за «Лацио», «Монако», «Интер» и «Сампдорию».