Красногорск, 2 сентября, 2023, 13:46 — ИА Регнум. В Московской области школам рекомендовали провести первую неделю нового учебного года без домашних заданий и оценок, сообщили 2 сентября в региональном министерстве образования.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Школам Подмосковья рекомендовано провести первую неделю учебного года без домашних заданий и оценок», — говорится в Telegram-канале министерства.

По словам специалистов, первая учебная неделя в сентябре самая сложная, после продолжительных летних каникул детям «непросто сразу влиться в школьный ритм».

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября президент России Владимир Путин на церемонии открытия новых школ в регионах в режиме видеоконференции заявил, что за 4,5 года улучшены условия для 1,5 млн школьников.

Он пообещал до конца 2024 года кардинально обновить ещё более 1,5 тысячи объектов общего образования, большинство из которых — сельские школы.