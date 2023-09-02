Волгоград, 2 сентября, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Новый учитель назначен в класс волгоградской школы, где учатся не говорящие по-русски дети выходцев из стран СНГ. Об этом сообщила 2 сентября председатель областного комитета образования и науки Лариса Савина.

Сергей Фадеичев/ТАСС

Ранее стало известно, что учительница отказалась от класса, в котором школьники не знали русского языка.

«На этот класс пришёл опытный педагог, первой категории. Учебный процесс не будет нарушен. Они идут последовательно по программе, которая была для них разработана», — сказала РИА Новости Савина.

Она отметила, что с родителями учеников налажен контакт, и выразила уверенность, что директор и педагогический коллектив смогут выстроить отношения между классом и новым педагогом.

По словам Савиной, учительница, которая в прошлом учебном году работала с детьми мигрантов по специально разработанной программе, продолжает работать в школе. Педагог вела два класса и попросила о снижении нагрузки в новом учебном году.

Прокуратура Волгоградской области ранее сообщила о начале проверки сведений о том, что в одной из школ посёлка Аэропорт ученики остались без педагога.

Как сообщало ИА Регнум, первый класс для детей, не говорящих по-русски, в одной из школ Волгограда создали год назад. Предполагалось, что педагог поможет детям овладеть русским языком. Родители были против такой идеи, так как опасались, что такое разделение помешает социализации школьников.