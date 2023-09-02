Москва, 2 сентября, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Принятие тех мер, которые, по данным СМИ, указаны в новом пакете предложений ООН для возобновления зерновой сделки, обещалось России и ранее, но так и осталось обещаниями, отметила 2 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Как сообщалось ранее, по данным турецкого государственного информагентства Anadolu, новый пакет предложений ООН по зерновой сделке подразумевает переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT, а также разморозку активов российских компаний по производству удобрений.

«Раньше это всё тоже «подразумевалось», только так и не заработало», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Соответствуют ли действительности данные турецкого СМИ о предложениях ООН, она не уточнила.

Как сообщало ИА Регнум ранее, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с «конкретными предложениями» по возобновлению действия зерновой сделки. В предложениях, которые были переданы Москве на полях саммита БРИКС в августе 2023 года, гарантий для Москвы не содержалось, были только новые обещания, отмечал ранее Лавров.

Россия рассматривает два варианта для поставок зерна в нуждающиеся страны, заявляли в МИД. Они могут быть реализованы одновременно. Первый вариант предполагает поставки российского зерна в Турцию для их дальнейшей переработки и отправки в беднейшие государства. Второй — прямые поставки из России в беднейшие страны.

4 сентября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в России. На этих переговорах зерновая сделка может обсуждаться в двух вариантах, один из них не предполагает использования украинского продовольствия, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец.

17 июля Россия уведомила ООН, Турцию и Украину о приостановке действия зерновой сделки. Обещания, данные Москве при заключении сделки, так и не были выполнены, отметили в МИД РФ. Украина и Запад зарабатывали на сделке, а Киев использовал морские коридоры для подготовки терактов против России, заявляли в МИД и Минобороны РФ. Москва может вернуться к зерновой сделке, но лишь после того, как все обещания будут выполнены, отмечал Владимир Путин.