Москва, 2 сентября, 2023, 19:22 — ИА Регнум. Актёр, артист Российского академического молодёжного театра (РАМТ) Алексей Янин, который боролся с последствиями тяжёлого инсульта, скончался на 41-м году жизни, сообщила пресс-служба театра в своём Telegram-канале.

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«Ушёл из жизни артист нашего театра Алексей Янин. Последние восемь лет Алексей боролся с последствиями тяжелого инсульта, в марте ему исполнилось всего 40», — говорится в сообщении.

В театре выразили соболезнования родным и близким актёра, а также сообщили, что о времени и месте прощания будет объявлено дополнительно.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая 2015 года Янину внезапно стало плохо и он впал в кому. Молодого человека отвезли в больницу, но из-за праздничных дней операцию ему назначили лишь на 12 мая. За это время его состояние ухудшилось. Было решено перевести пациента в другую больницу, где и была сделана операция.

Актёру на тот момент было 32 года. В сознание он не приходил в течение полутора лет. В 2016 году мать артиста сообщила, что он пришёл в себя, и рассказала о состоянии здоровья сына. По её словам, он мог разговаривать и собирался начать занятия на тренажёре для восстановления навыков ходьбы.

Супруга Янина в свою очередь отмечала, что из-за болезни и проведенной трепанации с её мужем произошли непоправимые вещи, в том числе связанные с речью и памятью. Она не исключала, что трагедия произошла из-за «предрасположенности сосудов» и трудоголизма.

Алексей Янин — выпускник Высшего театрального училища имени Щепкина, в РАМТ он служил с 2004 года. Он также снимался в фильмах и сериалах «Клуб», «Фурцева», «Дочки-матери», «Одноклассницы», «Опережая выстрел», «Сильнее судьбы», «Судья» и других.