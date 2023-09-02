Донецк, 2 сентября, 2023, 13:28 — ИА Регнум. ВСУ за полчаса по Донецку выпустили более 20 кассетных снарядов натовского калибра 155 мм. Об этом 2 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Ноябрев/ТАСС

«Зафиксирован обстрел по направлению: 11:50 — населённый пункт Орловка — Ясиноватский район: выпущено два снаряда калибра 155 мм (кассетный)», — говорится в сообщении.

После этого с 11:55 до 12:20 украинские террористы выпустили ещё как минимум 27 кассетных снарядов по Ясиноватскому району ДНР, Петровскому, Киевскому и Кировскому районам Донецка.

Как передавало ИА Регнум, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ Петровского района города пострадали четыре человека. Ранения различной степени тяжести получили мужчина 1977 г. р. и женщины 1968, 1983, 1981 г. р.

Перед этим представительство ДНР в СЦКК проинформировало, что украинские боевики за час выпустили семь кассетных снарядов 155 мм по столице Донецкой Народной Республики.