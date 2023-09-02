Москва, 2 сентября, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Новый пакет предложений ООН по зерновой сделке подразумевает переподключение «Россельхозбанка» к системе SWIFT, а также разморозку активов российских компаний, сообщило 2 сентября турецкое государственное информагентство Anadolu.

SEDAT SUNA/EPA/ТАСС Сухогруз с зерном в Мраморном море

Об активах каких именно компаний идёт речь, в публикации не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 31 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что направил главе МИД России Сергею Лаврову письмо с «конкретными предложениями» по возобновлению действия зерновой сделки.

Лавров ранее отмечал, что в Москве ценят усилия генсека ООН, но в тех предложениях по зерновой сделке, которые были переданы России на полях саммита БРИКС в ЮАР в августе 2023 года, никаких гарантий для Москвы не содержалось, а были только новые обещания.

30 августа в МИД сообщили, что инициатива президента России Владимира Путина по поставке Турции 1 млн тонн зерна для дальнейшей переработки в этой стране и отправки в наиболее нуждающиеся государства рассматривается как альтернатива зерновой сделке.

Также Россия намерена поставлять наиболее нуждающимся странам зерно самостоятельно, отметил ранее Лавров. Практическая работа по безвозмездным поставкам зерна шести африканским странам уже началась, сказал он 1 сентября.

4 сентября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в России. Предполагается, что одним из вопросов, которые будут обсуждаться, станет зерновая сделка.

В ходе этих переговоров зерновая сделка может обсуждаться в двух вариантах, и один из них не предполагает использования украинского продовольствия, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец.

17 июля Россия уведомила ООН, Турцию и Украину о приостановке действия зерновой сделки. Ни одно обещание, данное Москве при заключении сделки, так и не было выполнено, отметили в МИД РФ. Украина и Запад зарабатывали на сделке, а Киев использовал морские коридоры для подготовки терактов против России, заявляли в МИД и Минобороны РФ. Москва может вернуться к зерновой сделке, но только после того, как все ранее данные обещания будут выполнены, отмечал, в свою очередь, Владимир Путин.