Белгород, 2 сентября, 2023, 13:21 — ИА Регнум. ВСУ дважды атаковали село Долгое в Белгородской области, в результате был повреждён один из инфраструктурных объектов связи. Об этом 2 сентября сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Сергей Аверин/РИА Новости

«Под обстрел ВСУ попало село Долгое Валуйского городского округа. Противник дважды атаковал село взрывными устройствами, сброшенными с БПЛА», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки никто не пострадал. Взрывной волной выбило стекло и посекло фасад одного из частных домовладений, был также повреждён легковой автомобиль, уточнил Гладков, добавив, что повреждения были зафиксированы на одном из инфраструктурных объектов связи.

Сейчас на месте работают аварийные бригады и сотрудники оперативных служб.

Как передавало ИА Регнум, 1 сентября Гладков сообщил, что российские силы противовоздушной обороны в Белгородской области сбили две воздушные цели. Цели были сбиты в Корочанском районе и Яковлевском городском округе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет. Глава региона указал, что оперативные службы выясняют информацию о возможных последствиях на земле.

Губернатор Белгородской области 28 августа сообщил, что ВСУ из разных видов вооружений выпустили по автомобильному пункту пропуска «Шебекино» более 20 снарядов.