Москва, 2 сентября, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Проведение инвентаризации виноградников будет закреплено за Россельхознадзором. Это следует из решений, опубликованных 2 сентября пресс-службой правительства.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Проект постановления, закрепляющий за Минсельхозом утверждение порядка проведения инвентаризации виноградных насаждений и порядка ведения паспорта виноградного насаждения, одобрен на заседании правительства 31 августа.

«За Россельхознадзором — проведение инвентаризации виноградных насаждений», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что правительство рассматривало постановление «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации (в части внесения изменений в положение о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации и положение о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору)».

В июне президент Владимир Путин подписал закон, призванный улучшить учёт виноградников, закрепить технологические правила производства вин и обеспечить дополнительную поддержку отрасли. Закон с 1 марта 2024 года закрепляет за Россельхознадзором полномочия по инвентаризации каждого виноградника не реже одного раза в два года. Порядок сбора данных о виноградниках будет утверждать Минсельхоз.

Виноделы будут создавать для виноградников бумажные паспорта и направлять электронную версию этих документов в федеральную саморегулируемую организацию (СРО) для передачи в Минсельхоз.

Как сообщало ИА Регнум, в июне правительство повысило пошлины на вина, импортируемые в Россию из недружественных стран. Для таких вин пошлины увеличены с 12,5% до 20%, но не менее $1,5 за литр ставки ввозных таможенных пошлин.