Москва, 2 сентября, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Российский историк и политолог Валерий Гарбузов отстранён от должности директора Института США и Канады Российской академии наук. Об этом 2 сентября сообщает ТАСС.

РИА Новости/Владимир Трефилов Директор ИСКРАН Валерий Гарбузов

«Да, вчера был подписан приказ о расторжении со мной договора», — сказал Гарбузов.

Он добавил, что конкретная причина там не указана, контракт расторгнут по инициативе учредителя.

Гарбузов работал в Институте США и Канады с 2000 года. В феврале 2016 года он был избран директором института.

Как сообщало ИА Регнум, в сентября 2022 года указом президента РФ Владимира Путина академик Геннадий Красников был утверждён на должность президента РАН. До этого с 2019 года он занимал должность академика — секретаря отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН.