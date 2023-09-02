Москва, 2 сентября, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Минпросвещения России предложило вручать школьникам серебряные медали при условии, если они наберут не менее 60 баллов на едином государственном экзамене по русскому языку и ещё одному предмету. Соответствующий проект правил выдачи медалей опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

РИА Новости/Михаил Мордасов

«Медаль «За особые успехи в учении» II степени вручается выпускникам, имеющим по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, итоговые оценки успеваемости «отлично» и не более двух оценок «хорошо» и успешно прошедшим ГИА (без учета результатов, полученных при прохождении повторно ГИА) и набравшим: не менее 60 баллов на ЕГЭ по учебному предмету «Русский язык»; не менее 60 баллов на ЕГЭ по одному из сдаваемых учебных предметов», — говорится в документе.

Для вручения золотой медали предлагается сохранить действующий порядок: итоговые пятёрки по всем предметам и не менее 70 баллов за единый государственный экзамен по русскому языку и ещё одному предмету.

В проекте указано, что медали должны вручаться в торжественной обстановке одновременно с выдачей аттестатов о среднем общем образовании с отличием. При утере медалей дубликаты не выдаются.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин подписал законы о возвращении серебряных медалей в школах и введении предмета «Основы безопасности и защиты Родины» вместо «Основы безопасности жизнедеятельности». Теперь выпускники школ с 2023–2024 учебного года, окончившие учебное заведение с двумя оценками «хорошо» и остальными «отлично», начнут получать медали «За особые успехи в учении» II степени.

Отличившимся ученикам вручали серебряные и золотые медали до 2014 года. Сейчас российским школьникам вручают единую медаль «За особые успехи в учении».

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что абитуриентам будут начислять дополнительные баллы к результатам единого государственного экзамена за золотые и серебряные медали. За золотую медаль могут начислять дополнительные пять баллов к ЕГЭ, а за серебряную — до трёх баллов.