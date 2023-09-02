Париж, 2 сентября, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Изначально настроенные сражаться за ВСУ украинцы начали массово уклоняться от мобилизации, чтобы не погибнуть на фронте, пишет французская газета Le Figaro.

Global Look Press

«Я видел отрубленную голову, кого-то расстреляли», — рассказал один из военнослужащих ВСУ.

Как и многие другие, отмечается издание, изначально он был готов бороться в зоне СВО за Украину. Однако после увиденного на фронте решил дезертировать. Ему пришлось за это дать огромную взятку.

«Изначально думал, что я супергерой. Но когда увидел происходящее в реальной жизни, понял, что не хочу иметь к этому никакого отношения», — сообщил газете другой военный. По его словам, чтобы сбежать из Украины в Венгрию, он заплатил 5 тысяч долларов. За эти деньги машина с государственным номером высадила его в лесу недалеко от Венгрии, где дыра в заборе позволила незаконно пересечь границу.

Несмотря на то, что в начале конфликта было много разговоров о сплочённости украинского народа, многие сразу же решили уехать из страны и по-прежнему сохраняют это желание. С начала спецоперации, отмечает Le Figaro, арестованы более 13,6 тысячи украинцев, попытавшихся нелегально пересечь границу. За границей, впрочем, многие негативно относятся к бежавшим украинцам, обвиняя их в трусости.

Президент Украины Владимир Зеленский тем временем остался недоволен работой военных комиссариатов страны, которые не в силах набрать достаточное количество призывников для украинской армии из-за процветающего взяточничества.

Как передавало ИА Регнум, 23 августа президент Украины рассказал, что военное командование страны обратилось к нему с просьбой об усилении мобилизации. В Верховной раде также допустили проведение всеобщей мобилизации.

По мнению депутата Верховной рады, зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности Егора Чернева, мобилизацию могут объявить, если Украине будет угрожать потеря государственности. Он подчеркнул, что в стране есть четыре очереди мобилизации и последняя предполагает, что на фронт идут все мужчины. Зеленский до 15 ноября 2023 года продлил на Украине военное положение и мобилизацию.

Суд на Украине назвал указ Зеленского о мобилизации неконституционным. Так, в вердикте Зинькивского районного суда Полтавской области по делу обвиняемого в уклонении от военной службы говорится о том, что указ президента Украины о мобилизации не имеет конституционной основы и не обязателен к исполнению.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что мобилизация на Украине не прекращается и идёт в постоянном режиме, а огромные потери вынуждают Киев всё сильнее интенсифицировать набор пушечного мяса. И для этого пересматриваются все медицинские документы об отсрочках, а таких как минимум 170 тысяч, за осень они собираются мобилизовать порядка 200 тысяч, а за зиму и весну — ещё 300 тысяч, уточнил эксперт.