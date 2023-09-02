Вена, 2 сентября, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Евросоюз должен активизировать усилия по борьбе с нелегальной миграцией, иначе возможен вариант повторения миграционного кризиса 2015 года, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

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Нынешняя система предоставления убежища мигрантам в ЕС не работает, считает канцлер. Вопрос, по его мнению, страны ЕС могут решить только совестными силами.

«Миграция — одна из больших проблем, которые необходимо решать на европейском уровне, потому что нелегальная миграция может стать проблемой, которая способна разделить и даже разрушить Европейский союз», — сказал Нехаммер в интервью Welt am Sonntag.

Необходимо, чтобы границы ЕС были более надёжно защищены, убежища могли предоставляться на этих границах, а нелегальных мигрантов можно было депортировать в третьи страны быстрее, заключив и соблюдая соответствующие соглашения с их властями, отметил канцлер.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в июне 2023 года Венгрия и Польша заблокировали проект нового соглашения Евросоюза, предусматривающий введение квот на прием беженцев и штрафы за отказ принимать мигрантов. Решения по этому вопросу должны приниматься только единогласно, заявили в Будапеште.

В апреле 2023 года власти Италии объявили общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за значительного увеличения потока мигрантов в страну. Председатель Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что Евросоюзу угрожает новый миграционный кризис, приближение которого страны ЕС предпочитают не замечать, и призвал европейские государства «не бросать Италию в одиночестве» с этой проблемой.