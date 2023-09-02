Белгород, 2 сентября, 2023, 12:28 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли посёлок Белая Берёзка Трубчевского района Белгородской области, сообщил 2 сентября глава региона Александр Богомаз.

Николай Гынгазов/ТАСС

«Пострадавших нет. В результате обстрела частичные разрушения получили семь жилых домовладений», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, на месте происшествия работают экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины пострадали четыре человека. Украинские военные 2 сентября за час выпустили семь кассетных снарядов 155 мм по столице Донецкой Народной Республики.