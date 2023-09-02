Москва, 2 сентября, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Работающих магазинов компании «Связной» не осталось ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, передаёт 2 сентября «Радио 1».

Михаил Воскресенский/РИА Новости

На сайте компании указано, что в самой столице работают три магазина сети, продающей электронику, магазины также есть в Люберцах и Подольске. Однако данные по ним не обновлены, а сами магазины закрыты.

В торговых центрах, где располагаются салоны, не смогли назвать точную причину закрытия.

В Санкт-Петербурге салон «Связной» также работал в одном из торговых центров, но на горячей линии ТЦ сообщили, что он «закрыт навсегда».

Как сообщало ИА Регнум, осенью 2022 года «Совкомбанк» заявил о намерении подать банкротный иск к сети «Связной». Суд приступил к процедуре банкротства в июле 2023 года. Салоны «Связного» находились в 1251 городе России.