Донецк, 2 сентября, 2023, 12:12 — ИА Регнум. В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадали четыре человека, сообщил 2 сентября мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Ранения различной степени тяжести получил мужчина 1977 г. р. и женщины 1968, 1983, 1981 г. р.», — написал он.

Чуть ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), информировало, что украинские военные 2 сентября за час выпустили семь кассетных снарядов 155 мм по столице Донецкой Народной Республики.

Под обстрел попали Петровский, Кировский и Куйбышевский районы Донецка.

За предыдущие сутки украинские боевики выпустили по ДНР 180 боеприпасов, обстреляв территорию 47 раз. 1 сентября в результате обстрелов в Киевском районе Донецка погибла девочка 2016 года рождения. Различные ранения получили 23 человека, в том числе трое детей.

Также были повреждены 35 домостроений и пять объектов гражданской инфраструктуры. Под огнём оказались, помимо Донецка, ещё семь населённых пунктов республики.