Москва, 2 сентября, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Из-за больших потерь в ВСУ Киеву придётся пойти на непопулярный шаг, чтобы продолжать контрнаступление, пишет Стивен Брайен для издания Asia Times.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Есть сообщения, что в этом месяце Киев предпримет попытку крупной мобилизации. Это, скорее всего, обернется неприятными последствиями для Зеленского, поскольку среди тех, кого завербуют, будут студенты», — пишет обозреватель.

По его словам, украинские власти уже задействовали практически все стратегические резервные подразделения и в настоящее пополняют ряды ВСУ гораздо менее боеспособными военными.

Даже несмотря на мобилизацию, Киев не сможет продолжать наступательные операции, заключил Брайен.

Как сообщало ИА Регнум, ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал контрнаступление украинский армии «мясокомбинатом», безостановочно отправляющим на убой тысячи людей. Он добавил, что это уже ничем не помогает Киеву, «который перешёл в стадию посмертного гниения».

В Министерстве обороны России сообщили, что за два месяца с начала контрнаступления ВСУ потеряли в попытках атак свыше 43 тыс. военнослужащих, в это число не входят раненые наёмники и погибшие при ударах высокоточным оружием по тылам украинской армии.