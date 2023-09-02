Минск, 2 сентября, 2023, 11:58 — ИА Регнум. На учениях «Барьер-2023» в Белоруссии военнослужащие стран ОДКБ отработали противодействие биологическим угрозам. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба белорусского минобороны.

Министерство обороны Республики Беларусь

Отмечается, что специальные учения проводятся с формированием радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения.

«Отрабатываются вопросы минимизации биологических угроз, проведения неспецифической биологической разведки района при помощи расчета РХМ-6, отбора проб, эвакуации заболевших и полной специальной обработки личного состава, военной техники, оружия и снаряжения», — говорится в сообщении.

Согласно сценарию учений, для недопущения распространения биологической угрозы создана карантинная зона, где размещены подразделения.

Министерство обороны Республики Беларусь

Как сообщало ИА Регнум, с 1 по 6 сентября ОДКБ проводит на территории Белоруссии учения «Боевое братство — 2023». Манёвры призваны объединить подготовку различных компонентов коллективных сил организации.

В ходе этапа учений «Взаимодействие-2023» силы оперативного реагирования отработают задачи по применению сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в целях урегулирования кризисной ситуации в Восточно-Европейском регионе.

В части «Поиск-2023» будут участвовать силы и средства разведки вооружённых сил стран ОДКБ. В ходе манёвров «Эшелон-2023» задачи выполнят силы материально-технического обеспечения войск ОДКБ.