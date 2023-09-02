Кривой Рог, Украина, 2 сентября, 2023, 11:43 — ИА Регнум. В Кривом Роге на Украине произошли взрывы. Об этом сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Относительно взрывов. Всё нормально. Конкретика позже», — написал он в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 22 августа Вилкул заявил, что в Кривом Роге повреждена энергетическая инфраструктура. Он добавил, что многие системы перешли на снабжение от генераторов, частично обесточенными оказались несколько улиц и линий электротранспорта.

Ранее, 27 августа сообщалось о серии взрывов на окраинах Киева и в Киевской области. По данным администрации Киева, над городом работала система противовоздушной обороны. Гражданам было рекомендовано пройти в укрытие.

Глава областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что в Полтавской области был повреждён промышленный объект. Взрывы произошли 29 августа в городе Сумы на Украине.