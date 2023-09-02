Москва, 2 сентября, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Обаяние и творческий потенциал помогли Елене Прокловой состояться в профессии, отметил президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю юбилея актрисы. Текст опубликован 2 сентября на сайте Кремля.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Елена Проклова

Глава государства поздравил заслуженную артистку РСФСР, актрису театра и кино Елену Проклову с 70-летием. Он пожелал ей здоровья, благополучия и неиссякаемого вдохновения.

«Щедрый талант, обаяние и богатый творческий потенциал помогли Вам состояться в профессии, создать целую галерею ярких, незабываемых работ в театре и кинематографе, добиться успеха на телевидении, а главное, заслужить искреннюю любовь зрителей», — говорится в телеграмме.

Елена Проклова родилась 2 сентября 1953 года в Москве. Она впервые снялась в кино в возрасте 12 лет, исполнив роль Тани в фильме «Звонят, откройте дверь». Среди самых известных её ролей — Герда из «Снежной королевы», стюардесса из «Мимино», Марсела из «Собаки на сене».

Вместе с Геннадием Малаховым Проклова вела телепрограмму «Малахов+», а также была ведущей передачи «ЖКХ» на Первом канале. В 1999 году вышла её книга «В роли самой себя».