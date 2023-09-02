Донецк, 2 сентября, 2023, 11:32 — ИА Регнум. ВСУ за час выпустили семь кассетных снарядов по районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Так, зафиксирован обстрел по направлению: 08:40 мск — населённый пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район), выпущено три кассетных снаряда калибра 155 мм.

В 09:40 ВСУ выпустили из Галицыновки два кассетных снаряда по Куйбышевскому и Кировскому районам. 09:50 — населённый пункт Кураховка — Петровский район: выпущено два кассетных снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа ВСУ обстреляли брянский посёлок Климово из реактивных систем залпового огня. Богомаз сообщил о двоих погибших — мужчине и женщине — и одном раненом. В посёлке были повреждены несколько зданий, в том числе жилые дома, здание школы и несколько административных объектов, возникли перебои с энергоснабжением. Российские военные нанесли огневое поражение по ВСУ в ответ на террористическую атаку на Климово.